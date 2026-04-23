FC 26 TORNANO GLI INCONTRI PRINCIPALI | GUIDA ALLE SBC MILANO-JUVE E WOLVES-SPURS

Nella settimana si concentrano due incontri principali: la partita di Serie A tra due squadre di rilievo e il derby turco tra due club storici. EA Sports ha pubblicato le sfide che coinvolgono queste squadre, con dettagli sui requisiti necessari per completare gli obiettivi e ottenere il Mega-pacchetto. Entrambi gli eventi attirano l'attenzione degli appassionati e dei giocatori impegnati nelle sfide di creazione rosa.

Nuovo appuntamento con le sfide creazione rosa più attese della settimana. EA Sports accende i riflettori sul big match di Serie A e sul derby turco: ecco i requisiti e come completare tutto per ottenere il Mega-pacchetto. Mentre la community è in fermento per le Evoluzioni World Tour e i glitch del Premium Pass, EA ha puntualmente rilasciato i nuovi Incontri Principali. Questa settimana il viaggio tocca l’Italia, l’Inghilterra, la Germania e la caldissima Turchia. Avete 7 giorni di tempo per svuotare il club dai giocatori inutili e trasformarli in pacchetti succosi. I Premi: Cosa si vince?. Completando tutte e quattro le sfide, otterrete come premio finale un Mega-pacchetto (Scambiabile).🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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