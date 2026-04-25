FC 26 SPECIALE ESERIE A | GUIDA ALLA SBC FC PRO LEAGUES CON ADOPO FERGUSON E RODRÍGUEZ

La eSerie A e le FC Pro Leagues sono al centro di una sfida organizzata da EA Sports, che coinvolge i giocatori più noti del torneo. La competizione vede in palio tre carte dinamiche, offerte ai partecipanti. L’evento rappresenta una delle tappe principali del calendario sportivo virtuale dedicato al calcio, con un’attenzione crescente da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori.

La competizione entra nel vivo: EA Sports celebra la eSerie A e le FC Pro Leagues con una sfida che mette in palio tre diverse carte dinamiche. Un unico pacchetto di sfide per sbloccare Adopo, Ferguson e il talento Jesús Rodríguez. Ecco come ottenerli. Il sabato sera di Ultimate Team si tinge dei colori della eSerie A. Con la nuova SBC “FC Pro Leagues”, i giocatori hanno la possibilità di portarsi a casa un tris di oggetti “Live” che potrebbero migliorare drasticamente in base alle prestazioni dei pro-player durante i tornei. Che vi serva un muro a centrocampo, un’ala tecnica o un centravanti fisico, questa sfida ha la risposta pronta. Analisi dei Protagonisti: Tre stili diversi.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, SPECIALE ESERIE A: GUIDA ALLA SBC FC PRO LEAGUES CON ADOPO, FERGUSON E RODRÍGUEZ Notizie correlate Leggi anche: FC 26 SBC Alessandro Del Piero: Sblocca il Campione FC PRO Open Sfida i pro di FC 26 a Romics: arriva il torneo eSerie A GoleadorIl torneo eSerie A Goleador sbarca a Romics il 9 aprile, portando la competizione di EA Sports FC 26 all’interno della Sala Grandi Eventi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: PARMA ESPORTS AL COMICON DI NAPOLI 2026: FINALS eSERIE A GOLEADOR E TANTE ATTIVITÀ; Comicon 2026, la eSerie A Goleador torna per incoronare il campione d'Italia; COMICON Napoli 2026 accende gli esports: tornano le Finals della eSerie A Goleador; La eSerie A Goleador torna a COMICON: al via le Finals per il titolo 2026. EA Sports FC 26 nel segno della eSerie A Goleador: King of the Pitch arriva a Nerd ShowNella cornice del Nerd Show va ufficialmente in scena King of the Pitch, un evento esclusivo organizzato dalla Lega Calcio eSerie A con il supporto di Infront Italy che darà a tutti gli appassionati ... everyeye.it FC 26 Locatelli Menzioni d’onore TOTS: Il nuovo pilastro della Serie A! Analisi della carta da 93 OVRManuel Locatelli riceve una carta semplicemente mostruosa, capace di eccellere in ogni singola fase del gioco. Con statistiche che toccano o superano il 90 in ... imiglioridififa.com ORE 14 CONTRO QUARTO GRADO: SPECIALE GARLASCO, ATTESI COLPI DI SCENA #Garlasco #Ore14 #MiloInfante #QuartoGrado #GianluigiNuzzi - facebook.com facebook