FC 26 ADDIO ALLA REGINA | DISPONIBILE LA SBC FINE DI UN’ERA DI ALEXANDRA POPP

Il tramonto di una carriera leggendaria viene celebrato su Ultimate Team. EA Sports ha rilasciato la sfida dedicata ad Alexandra Popp in versione “Fine di un’era” con una valutazione monstre di 93 OVR. Una carta che ridefinisce il concetto di potenza e versatilità. Ecco come sbloccare l’icona del Wolfsburg e della nazionale tedesca. La nuova carta Fine di un’era di Alexandra Popp non è solo un tributo a una carriera straordinaria, ma una delle opzioni offensive più fisiche e complete mai viste su FC 26. Con un incredibile 96 di Fisico e la capacità di ricoprire quasi ogni ruolo dalla metà campo in su, la fuoriclasse tedesca si candida a diventare il perno centrale di molte formazioni competitive.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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