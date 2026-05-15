SOLUZIONE NAZIONE MISTERIOSA ECL | ECCO CHI USARE PER IL PREMIO 86+

Se hai aperto FC 26 e ti sei trovato davanti all'obiettivo “Nazione misteriosa eCL” senza sapere quale giocatore schierare, ecco le informazioni utili. La sfida riguarda il completamento di un obiettivo che richiede di utilizzare un giocatore proveniente da una determinata nazione, ancora sconosciuta fino a questo momento. La scelta del giocatore è fondamentale per ottenere il premio 86+ e il mistero sulla nazione si è infine chiarito.

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Il mistero è svelato. Se hai aperto FC 26 e ti sei trovato davanti l’obiettivo “Nazione misteriosa eCL” senza sapere quale giocatore schierare, sei nel posto giusto. L’indizio lanciato durante la diretta della eChampions League non lascia dubbi. Ecco la soluzione per completare la sfida e riscattare il pick 86+ in meno di 5 minuti. EA Sports ha deciso di premiare gli spettatori della eChampions League con un obiettivo a tempo limitatissimo (scade tra meno di 24 ore!). La sfida richiede di segnare con una specifica nazionalità, ma il nome della nazione è rimasto “misterioso” per chi non ha seguito lo streaming ufficiale del 15 maggio. Non perdere tempo: ecco tutto quello che devi fare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - SOLUZIONE NAZIONE MISTERIOSA ECL: ECCO CHI USARE PER IL PREMIO 86+ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Smalto unghie touchscreen: arriva la soluzione per usare il telefono con le unghie lungheLe unghie lunghe vi creano problemi a digitare messaggi sul cellulare? La soluzione per voi è in arrivo! Un team di ricercatori americani ha... Premio Rodomonti: il mito del Teramo 1985/86 torna in mostra? Cosa scoprirai Chi saranno gli ospiti d'eccezione all'inaugurazione della mostra? Dove si potrà ammirare il percorso fotografico del Teramo...