Nel secondo giorno dell’evento eCL Day 2, il mistero riguardante la scelta del giocatore da utilizzare per ottenere il premio 86+ è stato chiarito. Chi ha aperto FC 26 e si è trovato davanti all’obiettivo “Nazione misteriosa eCL” senza sapere quale giocatore schierare, può ora conoscere le indicazioni precise. La soluzione permette di completare l’obiettivo e ottenere il premio previsto, facilitando la partecipazione all’evento e permettendo ai giocatori di avanzare nelle sfide del momento.

Il mistero del secondo giorno è svelato. Se hai aperto FC 26 e ti sei trovato davanti il nuovo obiettivo “Nazione misteriosa eCL” senza sapere quale giocatore schierare, abbiamo la risposta per te. L’indizio lanciato durante la diretta del DAY 2 della eChampions League è chiarissimo. Ecco la soluzione per completare la sfida e riscattare il pick 86+ in meno di 5 minuti. EA Sports continua a premiare gli spettatori della eChampions League con gli obiettivi lampo a tempo limitatissimo (anche questo scade tra meno di 24 ore!). La sfida del DAY 2 richiede di segnare con una specifica nazionalità, ma il nome della nazione è rimasto segreto per chi non ha seguito lo streaming ufficiale del 16 maggio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - SOLUZIONE NAZIONE MISTERIOSA ECL DAY 2: ECCO CHI USARE PER IL PREMIO 86+

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: SOLUZIONE NAZIONE MISTERIOSA ECL: ECCO CHI USARE PER IL PREMIO 86+

Smalto unghie touchscreen: arriva la soluzione per usare il telefono con le unghie lungheLe unghie lunghe vi creano problemi a digitare messaggi sul cellulare? La soluzione per voi è in arrivo! Un team di ricercatori americani ha...

Nuovo articolo pubblicato: SOLUZIONE NAZIONE MISTERIOSA ECL: ECCO CHI USARE PER IL PREMIO 86+ imiglioridififa.com/soluzione-nazi… x.com

SOLUZIONE NAZIONE MISTERIOSA ECL: ECCO CHI USARE PER IL PREMIO 86+Il mistero è svelato. Se hai aperto FC 26 e ti sei trovato davanti l’obiettivo Nazione misteriosa eCL senza sapere quale giocatore schierare, sei nel posto giusto. L’indizio lanciato durante la ... imiglioridififa.com