Favorita nuove lampade a led anche in viale Ercole | ora tutto il parco è illuminato

Notizia in breve

L’illuminazione del parco della Favorita è stata completamente riattivata. Sono stati installati nuovi centri luminosi a led di ultima generazione in viale Ercole, portando a termine l’intervento di riaccensione. Oltre cento punti luce sono stati riattivati lungo tutto il parco, che ora è tutto illuminato con tecnologia a led. L’intervento è stato completato da AMG Energia con l’obiettivo di ripristinare l’illuminazione dell’intera area verde.