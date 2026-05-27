Favorita nuove lampade a led anche in viale Ercole | ora tutto il parco è illuminato

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’illuminazione del parco della Favorita è stata completamente riattivata. Sono stati installati nuovi centri luminosi a led di ultima generazione in viale Ercole, portando a termine l’intervento di riaccensione. Oltre cento punti luce sono stati riattivati lungo tutto il parco, che ora è tutto illuminato con tecnologia a led. L’intervento è stato completato da AMG Energia con l’obiettivo di ripristinare l’illuminazione dell’intera area verde.

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Amg Energia completa l’intervento di riaccensione dell’illuminazione del parco della Favorita. Con l’installazione di centri luminosi a led di nuova generazione in viale Ercole e la riattivazione di oltre cento punti luce, viene definita l’attività di ripristino dell’illuminazione del parco. Si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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