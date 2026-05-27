Favorita nuove lampade a led anche in viale Ercole | ora tutto il parco è illuminato
L’illuminazione del parco della Favorita è stata completamente riattivata. Sono stati installati nuovi centri luminosi a led di ultima generazione in viale Ercole, portando a termine l’intervento di riaccensione. Oltre cento punti luce sono stati riattivati lungo tutto il parco, che ora è tutto illuminato con tecnologia a led. L’intervento è stato completato da AMG Energia con l’obiettivo di ripristinare l’illuminazione dell’intera area verde.
Amg Energia completa l’intervento di riaccensione dell’illuminazione del parco della Favorita. Con l’installazione di centri luminosi a led di nuova generazione in viale Ercole e la riattivazione di oltre cento punti luce, viene definita l’attività di ripristino dell’illuminazione del parco. Si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Faro lenticolare e lampade a led
Notizie e thread social correlati
Nuova luce sul parco della Favorita, installati 95 fari a led dopo i furti dei caviStasera torna l’illuminazione nel parco della Favorita, dopo i furti di cavi che hanno danneggiato le linee di alimentazione in viale Diana e viale...
C-Led illumina il futuro: "Le nostre lampade su misura"A Imola, in provincia di Bologna, C-Led ha recentemente celebrato il decimo anniversario dalla fondazione.