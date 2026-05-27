Dopo l’assemblea dei lavoratori, la Rsu Fava, Fim Cisl e Fiom Cgil hanno proclamato uno sciopero di un’ora, dalle 11 alle 12 di ieri. La decisione deriva da un scontro sui premi di risultato. La protesta si è concentrata sulla richiesta di modifiche alle condizioni di distribuzione dei premi. La protesta ha coinvolto i turni di lavoro durante l’ora di sciopero. Nessun altro dettaglio sui motivi specifici del disaccordo o eventuali risposte aziendali.

Al termine dell’assemblea dei lavoratori svolta ieri, la Rsu Fava, Fim Cisl e Fiom Cgil hanno proclamato un’ora di sciopero dalle 11 alle 12 di ieri. La decisione – fanno sapere i sindacati – nasce dalla forte insoddisfazione rispetto ai numeri comunicati dall’azienda sul premio di risultato. Per noi il tema non può essere ridotto a una semplice questione contabile. Il punto è più profondo: in questi mesi nei lavoratori si è creata un’aspettativa concreta, fondata su elementi precisi, su dati prospettati dall’azienda, su comunicazioni aziendali e anche sul pagamento effettuato ai pensionati con riferimento al premio presunto". Non si tratta quindi, puntualizzano le sigle, "di un’aspettativa costruita dalla Rsu o dal sindacato con leggerezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fava, scontro sui premi di risultato: sciopero di un’ora dei lavoratori

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