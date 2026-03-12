Ritiro licenziamenti dei 14 lavoratori di Microgame Pd Benevento | Importante risultato

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Benevento ha annunciato il ritiro dei licenziamenti di 14 lavoratori di Microgame. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’intera procedura di licenziamento avviata dall’azienda nei confronti di questi dipendenti. La notizia rappresenta un passo importante per i lavoratori coinvolti e per le rappresentanze locali.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Benevento esprime soddisfazione per il ritiro dei licenziamenti dei 14 lavoratori di Microgame. "Accogliamo con grande sollievo la decisione dell'azienda di fare un passo indietro e di ritirare i licenziamenti. Questo è un importante risultato per i lavoratori e le loro famiglie, e un riconoscimento dell'importanza della loro professionalità e del loro contributo all'azienda" – dichiara il gruppo consiliare del PD di Benevento. "Ringraziamo i lavoratori per la loro lotta e la loro determinazione, i sindacati per l' impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori e le Istituzioni che si sono attivate nella risoluzione della problematica.

