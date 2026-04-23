fauna selvatica un tavolo sulla sicurezza

Un nuovo tavolo di confronto si è tenuto per discutere delle misure di sicurezza riguardanti la fauna selvatica. In particolare, sono stati pianificati interventi per controllare la presenza eccessiva di alcune specie come daini e nutrie, al fine di ridurne i rischi per la popolazione e per l’ambiente. Le decisioni prese riguardano interventi di gestione e limitazione, con l’obiettivo di prevenire eventuali problematiche legate alla loro proliferazione.

Per daini e nutrie, si interverrà per limitarne la presenza eccessiva e la pericolosità a diversi livelli, grazie alla tempestività e sensibilità sui temi che stanno creando problemi alle persone e al mondo agricolo del prefetto Massimo Marchesiello, che ieri ha presieduto un tavolo di coordinamento per la sicurezza del territorio ferrarese sulla fauna selvatica e le specie invasive. Le criticità sono quelle connesse alla proliferazione incontrollata della fauna selvatica, in particolare i daini e caprioli, i cui impatti con le auto sono sempre più frequenti e le strategie di contenimento delle specie invasive nel territorio provinciale relativamente alla proliferazione delle nutrie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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