I dati ISTAT mostrano un recupero dell’industria e una crescita diffusa nei servizi nel primo trimestre 2026. Il fatturato delle imprese italiane torna a mostrare segnali di crescita nel mese di marzo 2026. I dati diffusi dall’ISTAT evidenziano un miglioramento sia per il comparto industriale sia per i servizi, con incrementi che interessano diversi settori strategici dell’economia nazionale. Dopo mesi caratterizzati da un andamento discontinuo, il terzo mese dell’anno registra infatti un’accelerazione congiunturale che interessa soprattutto l’industria manifatturiera, il commercio all’ingrosso e il comparto dei trasporti. Industria, marzo chiude con un aumento del 2%. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fatturato, a marzo 2026 torna la crescita: servizi in rialzo

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