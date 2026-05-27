Fatturato a marzo 2026 torna la crescita | servizi in rialzo

Da puntomagazine.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A marzo 2026, i dati ISTAT indicano un ritorno alla crescita del settore dei servizi, con un aumento rispetto ai mesi precedenti. L’industria ha registrato un recupero nel primo trimestre dell’anno, contribuendo a una ripresa complessiva dell’economia.

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I dati ISTAT mostrano un recupero dell’industria e una crescita diffusa nei servizi nel primo trimestre 2026. Il fatturato delle imprese italiane torna a mostrare segnali di crescita nel mese di marzo 2026. I dati diffusi dall’ISTAT evidenziano un miglioramento sia per il comparto industriale sia per i servizi, con incrementi che interessano diversi settori strategici dell’economia nazionale. Dopo mesi caratterizzati da un andamento discontinuo, il terzo mese dell’anno registra infatti un’accelerazione congiunturale che interessa soprattutto l’industria manifatturiera, il commercio all’ingrosso e il comparto dei trasporti. Industria, marzo chiude con un aumento del 2%. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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