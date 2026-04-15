Gas in forte rialzo | prezzo tutelato a 0,56 € Smc a marzo 2026 PSV in crescita del 6,5% rispetto a ieri

Il prezzo del gas naturale resta in aumento, con il prezzo tutelato a 0,56 euro per metro cubo a marzo 2026 e il PSV cresciuto del 6,5% rispetto a ieri. Il costo di un metro cubo di gas è uno dei dati più monitorati, considerando l’effetto diretto che ha sulle bollette di famiglie e aziende. La variazione di questa materia prima si riflette immediatamente sui costi energetici quotidiani.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale continua a essere uno degli indicatori più seguiti da famiglie e imprese, dato il suo impatto diretto sulle bollette domestiche. Con le ultime variazioni, è fondamentale conoscere il prezzo aggiornato quotidianamente e capire cosa significa per la propria spesa mensile. Oggi, il prezzo della sola materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità è in forte rialzo: questo si rifletterà sulle prossime bollette, con possibili aumenti significativi rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 15 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (marzo 2026).🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gas in forte rialzo: prezzo tutelato a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV in crescita del 6,5% rispetto a ieri Bolletta gas: PSV in forte rialzo (+10,9%), prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la... Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,557699 €/Smc a marzo 2026, PSV +10,9% rispetto a ieriQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chiunque voglia tenere sotto controllo la... Temi più discussi: Il gas chiude in forte rialzo (+6%) a 46 euro al Megawattora; La tregua in Iran innesca il rally dei mercati, ma resta allerta Hormuz. Balzo record per Milano (+3,7%) e WS (+2,85%); Mercati Energetici: Prezzi in rialzo tra Geopolitica e Offerta; Prezzi di gas e petrolio in ripresa dopo il calo. Bolletta gas: PSV in forte rialzo (+10,9%), prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. L’andamento del ... quifinanza.it Il gas chiude in forte rialzo (+6%) a 46 euro al MegawattoraPrezzo del gas in decisa crescita, anche se lontano dai massimi di giornata, sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso in aumento del 6 ... ansa.it Le Borse europee fiacche in apertura, si guarda al Medio Oriente. Il prezzo del petrolio è in aumento, il gas apre in calo. #ANSA - facebook.com facebook ELETTRIFICAZIONE FRANCESE Accelerazione sull'elettrico in : Caldaie a gas al bando dal 2027 Agevolazioni #autoelettrica ... [Aumentare i consumi serve anche a dare alto valore (prezzo di mercato) all'energia 'a basso costo' da #nucleare ] Edi x.com