Edilizia settore in crescita in provincia | più fatturato e occupazione segnali di stabilità nel 2026

Nel 2025, il settore delle costruzioni nella provincia di Forlì-Cesena ha registrato un incremento del 4% nel valore aggiunto. L’andamento positivo si traduce in una crescita del fatturato e in un aumento dell’occupazione nel comparto edilizio. Questi dati indicano segnali di stabilità per il settore anche per l’anno successivo.

Il settore Costruzioni in provincia di Forlì-Cesena chiude il 2025 con un aumento del valore aggiunto del 4%. E' quanto emerge dagli ultimi scenari economici di Prometeia (gennaio 2026) comunicati dalla Camera di Commercio della Romagna. Per il 2026, le previsioni indicano la permanenza in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Edilizia, un settore ancora centrale ma più fragile: il 2026 si apre tra segnali di tenuta e nuove criticitàLe costruzioni contribuiscono per il 6,1% al valore aggiunto, quota superiore sia alla media regionale (5,1%) sia a quella nazionale (5,9%) Il...

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Edilizia: la crescita stabile del 2025 viene messa alla prova nella prima parte del 2026Dal report Istat sulla Produzione nelle costruzioni 2025 a dicembre l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni torna a crescere ... guidafinestra.it

Edilizia in Sicilia: i giovani fuggono dal settoreL'edilizia in Sicilia perde imprese e giovani. Scopri i dati di Unioncamere e il piano di Ance Giovani per attrarre nuovi imprenditori nelle scuole. quotidianodiragusa.it

Contro gufi e inutili speculazioni: nessun taglio all’edilizia pubblica. Priorità a #salari e casa. Nessun taglio. #casa #edilizia @mitgov_it x.com

Case popolari, il governo stoppa – a livello nazionale – 970 milioni di euro che erano stati destinati al recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Una decisione che significa, per Genova, vedere dirottare altrove 13 milioni di euro - facebook.com facebook