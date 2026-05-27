Fastmarkets convenes global critical minerals leaders as markets move to the center of national security and industrial policy
Le aziende leader nel settore dei minerali critici si sono riunite a Londra per discutere delle sfide e delle opportunità legate alla sicurezza nazionale e alle politiche industriali. L'incontro ha coinvolto rappresentanti di diversi Paesi, evidenziando l'importanza strategica di questi materiali per le industrie e la sicurezza. La conferenza ha analizzato le tendenze di mercato e le implicazioni delle decisioni politiche sulla fornitura e sulla domanda di minerali critici. Non sono stati annunciati accordi o decisioni definitive durante l'evento.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE LONDON, May 27, 2026 PRNewswire — While governments and industry accelerate efforts to secure the materials underpinning energy security, national defense and industrial competitiveness, Fastmarkets will be convening more than 1,250 leaders from across the global critical minerals value chain in Las Vegas this June. Fastmarkets’ 18th Global Lithium, Battery and Critical Materials Conference, (June 22–25, 2026) has evolved into a leading forum for the critical minerals ecosystem – spanning lithium, nickel, graphite, rare earths and other strategic materials – and connecting stakeholders across battery materials, energy storage, defense, aerospace, government and finance. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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