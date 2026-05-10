Come non dovrebbe essere la National security strategy italiana

Il governo guidato da Meloni, ora il secondo più duraturo nella storia della Repubblica Italiana, si trova a dover affrontare una situazione in cui manca una strategia ufficiale sulla sicurezza nazionale. Questa lacuna si è creata nel corso degli anni, lasciando il paese senza un documento di riferimento aggiornato e formalizzato che definisca obiettivi e modalità di tutela dei cittadini e degli interessi nazionali.

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