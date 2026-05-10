Come non dovrebbe essere la National security strategy italiana
Il governo guidato da Meloni, ora il secondo più duraturo nella storia della Repubblica Italiana, si trova a dover affrontare una situazione in cui manca una strategia ufficiale sulla sicurezza nazionale. Questa lacuna si è creata nel corso degli anni, lasciando il paese senza un documento di riferimento aggiornato e formalizzato che definisca obiettivi e modalità di tutela dei cittadini e degli interessi nazionali.
Il governo Meloni – divenuto recentemente il secondo più longevo della storia della Repubblica Italiana – ha ereditato un vacuum nell’elaborazione strategica sulla sicurezza: l’assenza di una strategia di sicurezza nazionale. Benché non sia ancora facilmente decifrabile il grado di influenza della recente sconfitta al referendum sulla giustizia sulla tenuta dell’esecutivo, l’ampia maggioranza di governo e la leadership di Meloni, tuttavia, hanno permesso a Palazzo Chigi di imprimere una svolta su questo terreno. Un recentissimo decreto firmato dalla presidente del Consiglio, infatti, formalizza il percorso della futura National security strategy (Nss) italiana.🔗 Leggi su Formiche.net
Ep 539: National Security Strategy Breakdown
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