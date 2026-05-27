Un guasto elettrico ha causato il blocco sulla SP 49 a Faro Superiore, fermando il traffico sulla strada principale. Sono stati predisposti percorsi alternativi per deviare i veicoli e ridurre gli ingorghi. Il mezzo articolato coinvolto ha influenzato la circolazione sulle vie secondarie, creando ulteriori disagi. La situazione rimane sotto monitoraggio, con interventi in corso per ripristinare la normalità.

? Punti chiave Quali percorsi alternativi sono stati stabiliti per evitare l'ingorgo?. Come influirà il mezzo articolato sulla viabilità delle vie secondarie?. Perché il guasto notturno richiede l'intervento di un mezzo pesante?. Quanto tempo durerà l'interruzione della circolazione su via Regina Elena?.? In Breve Guasto notturno alle linee di media tensione vicino alla cabina Regina.. Intervento di E-Distribuzione con mezzo articolato per alimentazione provvisoria.. Lavori previsti per circa cinque ore tra chilometro 3+200 e 3+300.. Deviazione su via Giacomo Donato, via Gabriele D’Annunzio e via Arturo Labriola.. La viabilità di Faro Superiore subisce un brusco arresto questo mercoledì 27 maggio, quando la Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura della SP 49 del Tono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Faro Superiore, blocco sulla SP 49: guasto elettrico ferma il traffico

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