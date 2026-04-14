Ferriere blocco sulla SP 50 | il ponte sul Grondana si ferma per sicurezza

Un blocco del traffico è stato imposto sulla Strada Provinciale n. 50 nel Comune di Ferriere, a causa di un intervento di sicurezza sul ponte che attraversa il fiume Grondana. La decisione è stata presa dal Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza, che ha disposto la chiusura temporanea della strada per consentire interventi di verifica e messa in sicurezza della struttura. La strada rimarrà chiusa fino a ulteriori comunicazioni.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha disposto un blocco del traffico sulla Strada Provinciale n. 50 Mercatello, in corrispondenza del ponte che attraversa il torrente Grondana nel comune di Ferriere, a partire dal 16 aprile 2026. L’interruzione, necessaria per eseguire il consolidamento delle fondazioni tramite la creazione di micropali, interesserà il tratto compreso tra la progressiva km 0+180 e la progressiva km 0+220, con limitazioni attive ogni giorno feriale dalle ore 8 alle ore 19 fino al 15 maggio 2026. Durante la fascia oraria centrale, ovvero dalle 12 alle 13, l’accesso rimarrà garantito esclusivamente ai pedoni. Manutenzione strutturale e sicurezza viaria nel territorio di Ferriere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferriere, blocco sulla SP 50: il ponte sul Grondana si ferma per sicurezza Ponte sul Grondana chiuso per tre giorni a FerriereData la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone...