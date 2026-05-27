Farmacie comunali verso lo scioglimento | lettera aperta di Tortorici al socio storico

Le farmacie comunali del territorio sono in procinto di essere sciolte. Un rappresentante storico ha scritto una lettera aperta al socio di lunga data, evidenziando la possibile fine dell’ente. La notizia arriva mentre si discute sulle future modalità di gestione e sulla possibile chiusura delle strutture. Non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni o sui tempi dell’eventuale scioglimento. La decisione potrebbe influenzare il servizio offerto alla comunità locale.

Fiumicino, 27 maggio 2026 – La storia delle farmacie comunali del territorio si appresta a vivere una svolta decisiva. Attraverso una lettera aperta, Marco Tortorici, ex consigliere delegato delle farmacie comunali e già direttore della farmacia di Isola Sacra dal 1999 al 2021, ha voluto indirizzare un messaggio pubblico al collega Fabio Reposi, ripercorrendo le tappe di un’avventura imprenditoriale e sociale iniziata oltre un quarto di secolo fa. Il testo si configura come un bilancio di quanto realizzato e come un attestato di stima in vista della scadenza del 9 giugno, data in cui è previsto lo scioglimento della società. Le origini del progetto e il modello emiliano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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