Terremoto nelle farmacie comunali Aset licenzia un direttore storico

Un dirigente storico di una farmacia comunale della città è stato licenziato all’improvviso dall’azienda pubblica Aset, che gestisce anche le farmacie comunali. La decisione ha sorpreso molti, considerando il ruolo di lunga data ricoperto dal responsabile nel servizio. L’episodio riguarda uno dei punti più frequentati del centro e ha suscitato reazioni tra i dipendenti e i clienti abituali.

Direttore di farmacia comunale licenziato all'improvviso. La decisione, presa dall'azienda pubblica Aset che gestisce, tra gli altri servizi, anche le farmacie comunali, ha colpito uno dei responsabili storici di una notissima e frequentata farmacia della città, a due passi dal centro. Ma sui motivi del provvedimento, almeno per ora, cala da parte dell'azienda pubblica il più assoluto silenzio. "Si tratta di una vicenda privata che non ha alcun interesse pubblico", commenta il presidente Aset, Giacomo Mattioli. Il professionista e dipendente pubblico licenziato ricopriva l'incarico di direttore della farmacia comunale da oltre 20 anni. Un lungo percorso all'interno della struttura, segnato anche da incarichi tecnici e riconoscimenti professionali nel corso degli anni.