Lutto nel settore agricolo scompare lo storico socio di Coldiretti Ferrara

È deceduto improvvisamente Alessandro Ferrari, storico socio di Coldiretti Ferrara. Ferrari, noto frutticoltore con terreni nella zona di Voghiera, era molto conosciuto nel settore agricolo locale. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di tristezza tra i rappresentanti dell’organizzazione, che hanno espresso il loro cordoglio. La notizia è stata diffusa ufficialmente dall’associazione, che ha ricordato la sua lunga attività nel comparto agricolo.

Lutto in Coldiretti Ferrara, che esprime sconcerto e stupore per l’improvvisa scomparsa di Alessandro Ferrari, storico socio dell’organizzazione agricola ferrarese, con terreni in comune di Voghiera, stimato e attivo frutticoltore.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’organizzazione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Settore agricolo. Coldiretti prima forzaPISTOIA "Il rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato sarà espresso dal... Leggi anche: Caserta: blitz contro lo sfruttamento nel settore agricolo, denunciato imprenditore a San Tammaro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Coldiretti Ferrara in lutto per la scomparsa di Roberto Giori; Abbiamo bisogno della pace: la delegazione Coldiretti torna a manifestare al Brennero; Lutto in città: addio al frutticoltore d’avanguardia che ha diretto per anni Coldiretti. Coldiretti tende la mano ai giovani: premio da 100mila euro per chi avvia un’impresa agricolaGrosseto. Torna l’esperienza di Giovani in Campo: l’open day di Giovani Impresa Coldiretti per aiutare gli aspiranti imprenditori agricoli a cogliere l’opportunità del nuovo bando della Regione Tosc ... grossetonotizie.com Agricoltura, la protesta di Coldiretti scuote BruxellesUn’Europa più vicina ai cittadini e meno condizionata dai tecnocrati, è questo il messaggio che Coldiretti ha portato nel cuore delle istituzioni comunitarie. Migliaia di agricoltori provenienti da ... ilgiornale.it …e mentre prepariamo i #pacchigara della Corsa della Bonifica di domenica a 19 aprile a Baura, vogliamo ringraziare tutti gli sponsor che hanno voluto contribuire a renderlo così ricco: Le organizzazioni provinciali di Ferrara di CIA, Coldiretti e Confagricol - facebook.com facebook