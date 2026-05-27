Organon ha dichiarato che investire nella salute femminile rappresenta una priorità strategica per il futuro dell’azienda. La società ritiene che questa area sia fondamentale per la crescita e la sostenibilità a lungo termine, e ha sottolineato l'importanza di sviluppare soluzioni specifiche per le esigenze delle donne. Nessun dettaglio sui progetti o sui finanziamenti è stato fornito.

"L'attenzione di Organon per la salute femminile è una componente chiave della nostra strategia di crescita e della sostenibilità a lungo termine dell'azienda. Perché se si guarda alla salute femminile, si nota un enorme bisogno di assistenza sanitaria e un'enorme opportunità per colmare le lacune che riscontriamo in termini di accesso alle cure e di assistenza per le donne in tutte le fasi della loro vita". Lo ha dichiarato Joseph Morrissey, CEO di Organon, a margine dell'evento istituzionale “Qui, per la salute di ogni Donna” promosso da Organon Italia a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Farmaceutica, Morrissey (Organon): investire in salute femminile è strategico per futuro

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