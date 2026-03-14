Investire nei servizi per la prima infanzia significa investire nel futuro della comunità

A Albignasego il contributo annuale per ogni bambino iscritto alle scuole dell’infanzia paritarie, ai nidi integrati e ai micronidi convenzionati è stato aumentato da 600 a 650 euro. La decisione riguarda i residenti e mira a sostenere le famiglie che frequentano queste strutture. La modifica si applica alle iscrizioni già effettuate e a quelle future.

Aumenta da 600 a 650 euro il contributo annuale per ogni bambino residente iscritto alle scuole dell’infanzia paritarie, ai nidi integrati e ai micronidi convenzionati di Albignasego. Una scelta concreta inserita nel bilancio 2026 per sostenere le famiglie e contenere l’impatto degli aumenti dovuti all’inflazione. Il contributo, erogato alle 8 scuole dell’infanzia paritarie, ai 5 nidi integrati e ai 2 micronidi convenzionati del territorio, rappresenta uno strumento fondamentale per calmierare le rette. Complessivamente, l’amministrazione comunale a sostegno di questi servizi educativi stanzia nel bilancio 2026 circa 485mila euro, di cui 465mila euro per le scuole materne e per i nidi integrati e 19mila euro per i micronidi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Al via l'avviso "Occupazione donna": “Investire sulle donne significa investire sul futuro"È stata ufficialmente aperta la piattaforma per la presentazione delle domande relative all’avviso “Occupazione donna”, la misura promossa dalla... Disabilità, Salis: “Investire in autonomia significa investire in dignità”Un nuovo laboratorio per le autonomie in via Porro 5 e due nuove soluzioni di cohousing, una in via Porro e una in via Pastore. 150 Days: A wealthy CEO gives an abandoned house to a single mother, and their new life will begin. Tutti gli aggiornamenti su Investire nei servizi per la prima... Temi più discussi: PNRR Watch, in Sicilia crescono gli investimenti: ma restano la carenza dei servizi per l’infanzia e le difficoltà dei Comuni nell'utilizzare i fondi; Centri estivi 2026: confermato il servizio per la famiglie di Cologno Monzese; Un fondo per investire nel benessere degli animali domestici; Intervento per la comunità. Potenziamento dei servizi all’asilo nido ’Il Gomitolo’. Ecco perché il nuovo Governo dovrebbe tornare ad investire nei Servizi per le Dipendenzepurtroppo, dobbiamo prendere atto che in Italia, per il secondo anno consecutivo il trend in aumento per le overdose è confermato (circa il 13% in più). L’appuntamento mondiale del 31 agosto per ... quotidianosanita.it Rapporto Crea. Fnomceo: Investire nei professionistiCosì il presidente Fnomceo, nonché uno dei cento stakeholders – rappresentanti delle Istituzioni, dei Professionisti, dei Cittadini, dell’Industria e del Management - che compongono il panel che ha ... quotidianosanita.it Riso: “La cessione di Tonali L’operazione è nata perché una società come il Newcastle con una disponibilità economica infinita aveva deciso di investire su Sandro. Abbiamo considerato l’idea di far fare al calciatore un campionato di livello superiore. Aveva x.com Se avessero solo voluto investire, probabilmente avremmo potuto vincere il campionato DTM , ed avrebbero venduto il doppio delle Giulia ‍️ - facebook.com facebook