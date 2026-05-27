Fare psicologia con i media | rappresentazione benessere e servizio pubblico

Mercoledì 27 maggio 2026, ore 9.00 – Aula Calasso, Edificio di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma Un convegno promosso dalla Fondazione Roma Sapienza per riflettere sul ruolo dei media nella rappresentazione della salute mentale, tra divulgazione scientifica, responsabilità dell’informazione e servizio pubblico. Mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 9.00, nell’Aula Calasso dell’Edificio di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, si terrà il convegno “”. L’iniziativa nasce dall’esigenza di promuovere una riflessione interdisciplinare sul ruolo dei media nella costruzione delle rappresentazioni della salute mentale e del benessere psicologico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Leggi la notizia : Fondazione Roma Sapienza, convegno su psicologia con i media - (Adnkronos) - Domani, mercoledu00ec 27 maggio, alle ore 9.00, nellu2019Aula Calasso dellu2019Edificio di Giurisprudenza della Sapienza Universitu00e0 di Roma, si terru x.com