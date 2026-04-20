La prossima domenica ad Ancarano si svolgerà la Camminata del Buonumore, un evento che coinvolgerà i sentieri locali. L’obiettivo principale è promuovere l’attività fisica all’aperto e favorire incontri tra i partecipanti. La manifestazione si svolgerà lungo percorsi naturali e si propone di offrire un momento di svago e socializzazione per tutti gli interessati. L’evento è aperto a chi desidera passare una giornata all’aria aperta in compagnia.

La domenica prossima ad Ancarano, i sentieri della zona si animeranno con la Camminata del Buonumore, un evento che mira a coniugare l’attività fisica all’aperto con il recupero di una dimensione relazionale più autentica. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale insieme alla Pro Loco locale, prevede un percorso tra natura e declivi naturali partendo alle ore 9.00 dalla Chiesa di San Rocco. Il tragitto non sarà solo una semplice escursione, ma un’esperienza strutturata per stimolare diversi aspetti del benessere individuale. La sfida fisica, descritta come impegnativa ma aperta anche a chi non possiede competenze tecniche avanzate, sarà arricchita dal contributo professionale di due figure chiave: il Dott.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancarano: tra natura e psicologia, la sfida per il benessere

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