Arezzo, 27 maggio 2026 – La lista ha ottenuto 6.043 preferenze, pari al 14,54%, posizionandosi al terzo posto tra le liste per numero di voti. Questa cifra conferma un forte radicamento sul territorio e un’autonomia riconosciuta nel contesto locale.

Arezzo, 27 maggio 2026 – L’analisi del voto ” di Fare: « Fare ha ottenuto 6.043 voti, portando ad un 14,54% piazzandosi al terzo posto assoluto come numero di voti di lista e confermando un radicamento solido e autonomo sul territorio. Il dato evidenzia una dinamica in cui FARE si afferma come forza in crescita, capace di competere anche rispetto a realtà politiche sostenute da partiti di peso nazionale. Questo risultato è il frutto di un cammino condivis o con tutte le persone che hanno scelto di candidarsi nella lista e con i numerosi simpatizzanti che hanno sostenuto con convinzione un progetto civico autentico, capace di intercettare una domanda diffusa di rinnovamento e di riportare entusiasmo e partecipazione nel dibattito politico cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fare, l’analisi del voto dopo le 6.043 preferenze ottenute

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