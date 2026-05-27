Il centrodestra in Emilia-Romagna si presenta diviso e frustrato dopo le elezioni amministrative. Le liste di coalizione ottengono risultati inferiori alle aspettative, mentre il centrosinistra registra una crescita significativa. La percentuale di affluenza alle urne si attesta su valori più bassi rispetto alle precedenti consultazioni. Nelle città principali, i candidati di maggioranza ottengono vittorie con margini stretti, mentre alcune sfide sono ancora aperte. I dati evidenziano una spinta civica che potrebbe influenzare i prossimi appuntamenti elettorali.

Storia breve delle Amministrative in Emilia-Romagna: centrodestra diviso frustrato e sfiduciato, centrosinistra a valanga nelle tre città – in diverso modo – traumatizzate (Imola, in maniera minore, dalla perdita della Formula 1; Faenza dalle alluvioni infinite; Cervia dallo scandalo giudiziario costato lo scranno al primo cittadino Pd uscente). Emergono quindi con forza due dati. Il primo è che è sì una vittoria dem, ma c’è una fortissima spinta civica nel centrosinistra. Chiamiamolo ‘effetto Zaia’, chiamiamola ‘apertura ai moderati’, ma Marco Panieri con la sua lista ‘personale’ Imola Corre supera il 22% e oscura gli alleati, a Faenza Massimo Isola trova il 9% da Faenza Cresce e il 6% da Faenza Pop: tutti segnali che alle amministrative 2027, quelle che coinvolgeranno Bologna, non potranno essere ignorati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’analisi del voto. La spinta civica con cui bisogna fare i conti

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