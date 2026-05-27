Far Away è il nuovo serial drammatico turco pronto a debuttare su Canale 5. Cosa accadrà nella prima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 3 al 5 giugno. Far Away, trame primi episodi: Alya si reca a Mardin. La vita di Alya sta per essere sconvolta da grandi cambiamenti. La protagonista, che fino a quel momento ha vissuto in Canada con il marito Boran e il figlioletto Deniz, deve affrontare la morte del consorte e il desiderio di esaudire le sue ultime volontà. Proprio per onorare il suo ultimo desiderio, Alya decide di riportare il corpo dell’uomo per il funerale nella sua città natale, Mardin. Una volta giunta lì però, si ritrova immersa in una realtà ben diversa da quella che aveva immaginato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Far Away, anticipazioni puntate italiane dal 3 al 5 giugno: Alya rischia di perdere suo figlio Deniz

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Io sono Farah, la decisione spiazza il pubblico: Altro cambio

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