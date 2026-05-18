Su Canale 5 debutta la soap turca Far Away, una serie che racconta di una donna determinata a salvare suo figlio sfidando la famiglia Albora. La narrazione si concentra su segreti nascosti, conflitti familiari e momenti di forte tensione tra i personaggi. La produzione ha già riscosso attenzione tra il pubblico, grazie ai colpi di scena e alle dinamiche che si sviluppano nel corso della storia. La serie si inserisce nel palinsesto come un nuovo esempio di fiction straniera approdata sui canali italiani.

La nuova soap turca Far Away porta su Canale 5 una storia intensa fatta di segreti, drammi familiari e tensioni continue. Dopo la morte misteriosa del marito Boran, Alya torna a Mardin ma scopre che la famiglia Albora non vuole lasciarla andare via con il piccolo Deniz. Una battaglia senza esclusione di colpi sta per cominciare. Il pomeriggio di Canale 5 si prepara ad accogliere una nuova storia carica di tensione e colpi di scena. Si intitola Far Away, titolo internazionale della serie turca Uzak?ehir, ed è una delle produzioni più discusse degli ultimi mesi in Turchia. Al centro della vicenda ci sono drammi familiari, tradizioni difficili da spezzare e una donna pronta a tutto pur di difendere suo figlio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Far Away arriva su Canale 5: Alya sfida la famiglia Albora per salvare suo figlio!

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Faraway Tree reddit

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