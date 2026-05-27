FAO e Politecnico | la GeoAI per salvare i raccolti dal clima

Notizia in breve

La FAO e il Politecnico stanno sviluppando strumenti di GeoAI per aiutare gli agricoltori a prevenire le carestie causate dai cambiamenti climatici. L’obiettivo è utilizzare l’intelligenza artificiale spaziale per prevedere eventi estremi e monitorare le colture in tempo reale. I nuovi strumenti digitali saranno consegnati ai contadini nei paesi più vulnerabili, offrendo dati e analisi utili a gestire meglio le risorse e ridurre i rischi di perdita dei raccolti.