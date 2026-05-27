FAO e Politecnico | la GeoAI per salvare i raccolti dal clima
La FAO e il Politecnico stanno sviluppando strumenti di GeoAI per aiutare gli agricoltori a prevenire le carestie causate dai cambiamenti climatici. L’obiettivo è utilizzare l’intelligenza artificiale spaziale per prevedere eventi estremi e monitorare le colture in tempo reale. I nuovi strumenti digitali saranno consegnati ai contadini nei paesi più vulnerabili, offrendo dati e analisi utili a gestire meglio le risorse e ridurre i rischi di perdita dei raccolti.
? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale spaziale prevedere le carestie imminenti?. Quali strumenti digitali riceveranno concretamente gli agricoltori nei Paesi vulnerabili?. Come influirà la GeoAI sulla gestione delle risorse idriche globali?. Perché la collaborazione tra FAO e Politecnico è decisiva per l'Agenda 2030?.? In Breve Donatella Sciuto coordina le competenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale.. Programmi di capacity building formeranno tecnici e decisori nei Paesi partner.. L'accordo potenzia l'infrastruttura digitale della Hand-in-Hand Initiative della FAO.. La GeoAI ottimizzerà uso di acqua e fertilizzanti per i piccoli produttori. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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