Rimini | le scuole in gara per salvare il clima e guidare la Bike Parade

Sette classi di Rimini si sono sfidate per ridurre le emissioni di CO2 entro il 14 giugno, nell’ambito di un progetto scolastico dedicato alla tutela del clima. La squadra vincente avrà l’opportunità di condurre la Bike Parade del 17 giugno, evento che si svolgerà in concomitanza con il summit internazionale Velo-city. L’iniziativa coinvolge studenti e mira a promuovere la mobilità sostenibile tra i giovani.

? Cosa sapere Sette classi di Rimini competono per ridurre le emissioni di CO2 entro il 14 giugno.. La classe vincitrice guiderà la Bike Parade del 17 giugno durante il summit Velo-city.. Sette classi scolastiche di Rimini hanno già iniziato la sfida per ridurre le emissioni di CO2 in vista del summit mondiale della ciclabilità Velo-city, previsto dal 16 al 19 giugno. Il progetto denominato Verso Velo-city trasforma la mobilità sostenibile in una competizione collettiva che coinvolge studenti, nuclei familiari e l’intera cittadinanza. L’obiettivo è accumulare chilometri pedalando nel territorio comunale fino al limite del 14 giugno, con lo scopo di misurare concretamente il risparmio ambientale prodotto dagli spostamenti quotidiani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini: le scuole in gara per salvare il clima e guidare la Bike Parade Notizie correlate Salvare le imprese o il clima? Nessun dubbio a Bruxelles: «Green e sussidi über alles»Un articolo pubblicato sulla piattaforma vicina alla Commissione propone uno schema basato su sovvenzioni. Al via la Caveja Bike Cup 2026: la Rimini Xc Race inaugura il circuito della nuova edizioneDomenica 15 febbraio prende il via la nuova edizione della Caveja Bike Cup, il circuito di mountain bike cross-country che coinvolge i territori di...