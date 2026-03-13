Una proposta legislativa prevede l’introduzione di sgravi fiscali automatici destinati a sostenere le micro-imprese colpite da eventi climatici estremi. L’obiettivo è creare un sistema che attivi these agevolazioni senza bisogno di interventi manuali, garantendo interventi rapidi e strutturali per aiutare le aziende a fronteggiare le conseguenze delle catastrofi climatiche.

Una nuova proposta legislativa mira a trasformare la risposta alle catastrofi climatiche in un meccanismo automatico e strutturale per salvare le micro-imprese. L’iniziativa, lanciata dall’avvocato Stefania Valente del movimento Nuova Genesi, punta a istituire le Zone Economiche di Emergenza Climatica (ZEEC) per garantire la continuità produttiva dopo eventi meteo estremi. Il progetto prevede che, al verificarsi di parametri oggettivi come piogge intense o esondazioni, scattino immediatamente sgravi fiscali e accesso al credito senza attendere i lenti decreti tradizionali. Catanzaro è indicata come città pilota per testare questo modello di resilienza economica, con l’obiettivo di evitare il fallimento delle attività commerciali locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ZEEC: sgravi automatici per salvare le imprese dal clima

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