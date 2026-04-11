i 5 migliori difensori della serie a

Le squadre della Serie A si distinguono per le prestazioni difensive, con tre delle prime cinque posizioni tra le squadre europee per record di imbattibilità o meno gol subiti. La Roma si trova al primo posto, secondo quanto riportato da un articolo de La Gazzetta dello Sport del 20 febbraio. Altre squadre italiane tra le più efficaci in difesa sono presenti nella classifica europea, evidenziando una forte tendenza difensiva nel campionato italiano.

Le squadre della Serie A sono leader nella difesa del calcio europeo. Secondo un articolo del 20 febbraio de La Gazzetta dello Sport, le squadre italiane occupano tre dei primi 5 posti per record difensivi in Europa, con la Roma al primo posto. In questo articolo, esamineremo alcuni degli straordinari difensori della Serie A che hanno reso la stagione 202526 storica. Analizzeremo le loro statistiche in Serie A, i traguardi di carriera e il loro impatto sul calcio in generale. Ecco i migliori 5 difensori della Serie A al momento. 1. Gleison Bremer (Juventus) Il brasiliano Gleison Bremer è stato il cuore della difesa della Juventus per le ultime cinque stagioni. 🔗 Leggi su Seriea24.it

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