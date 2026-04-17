Fantacalcio Serie A 2025 26 al via la 33ª giornata | i giocatori da schierare e su cui scommettere per fare la differenza in questa giornata

È iniziata la 33ª giornata di fantacalcio per la Serie A 202526, con molte discussioni sulle formazioni e sui giocatori da schierare. Tra le partite in programma, Inter contro Cagliari si distingue come il confronto più interessante, offrendo diverse occasioni per i giocatori titolari e per chi desidera puntare su determinate prestazioni. La giornata si presenta ricca di possibilità per chi cerca di fare la differenza con le proprie scelte.

Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Nico Paz svela: «Nessun contatto con l’Inter, Fabregas il fattore più importante della nostra stagione. Sul Real Madrid e su Messi.» Infortunio Retegui, c’è frattura! Stagione finita per l’attaccante dell’Al-Qadsiah: uno stop che può avere ripercussioni anche sul suo futuro Fantacalcio Serie A 202526, al via la 33ª giornata: i giocatori da schierare e su cui scommettere per fare la differenza in questa giornata Maspero svela: «Mi fermano ancora per strada per la famosa ‘buca’! Torino? D’Aversa è riuscito a dare una svolta.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fantacalcio Serie A 2025/26, al via la 33ª giornata: i giocatori da schierare e su cui scommettere per fare la differenza in questa giornata Notizie correlate Leggi anche: Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata Leggi anche: Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A 2025/2026, gli squalificati per la 32ª giornata; Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 33ª giornata; Consigli Fantacalcio 33ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare; Consigli Fantacalcio: la formazione per la 32ª giornata della Serie A 2025-26. Consigli fantacalcio, 33° giornata Serie A 2025/2026I giocatori da schierare al fantacalcio per la 33a giornata di Serie A: Sommer tra i pali; in avanti Thuram, Simeone e Kean ... calciomagazine.net ATTACCANTI 33^ giornata, chi schierare al fantacalcio: la divisione in fasceAttaccanti 33 giornata fantacalcio: la divisione fascia per fascia. Ecco l'elenco completo in vista del 33° turno di Serie A! fantamaster.it I migliori esordienti in Serie A per FM Abbiamo considerato i giocatori con più del 50% delle partite a voto. #Fantacalcio facebook Fantacalcio, i portieri divisi in fasce per la 32ª giornata di Serie A x.com