Durante la sessione di mercato invernale, cinque giocatori sono arrivati in squadra e hanno ottenuto le migliori medie fantacalcio fino ad ora. Tra questi figurano un centrocampista proveniente da una squadra inglese, un attaccante olandese e altri giocatori che hanno mostrato un rendimento superiore alla media nelle loro prime partite. Le loro prestazioni hanno attirato l'attenzione dei fantallenatori, grazie ai punteggi conseguiti nelle ultime gare.

Archiviata la 30ª giornata, il campionato si ferma per una pausa nazionali cruciale per il calcio italiano, dato che gli Azzurri si giocheranno l'accesso al prossimo Mondiale. La sosta può rivelarsi un momento utile per fare dei bilanci circa la stagione in corso, anche da un punto di vista fantacalcistico. Fondamentale per tutti i fantallenatori è stata l'asta di riparazione, utile a fare gli aggiustamenti necessari per la propria rosa e per cercare di assicurarsi i migliori nomi arrivati in Serie A nel corso della finestra di mercato invernale. Andiamo dunque a scoprire quali sono i cinque giocatori arrivati a gennaio che hanno avuto il maggior impatto, e che hanno dunque la fantamedia più alta, al Fantacampionato Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, i 5 giocatori arrivati a gennaio con la fantamedia più alta

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