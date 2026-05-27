Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 81 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app (App store o Google Play) oppure potete abbonarvi. Provate a contare quante famiglie avete incontrato questa settimana. Quella con cui fate colazione. Quella della vostra migliore amica. Quella con cui condividete il pianerottolo. Magari anche quelle incrociate a Reggio Emilia: genitori, nonni, fratelli, cugine, amiche, famiglie intere o a pezzetti. Alla domanda “Con chi hai partecipato al festival di Internazionale Kids?”, molte persone hanno risposto: con parte della mia famiglia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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