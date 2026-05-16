' Famiglie al centro… Famiglie in gioco – Nessuno cresce da solo' | appuntamento a Pontedera

Da pisatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pontedera si avvicina una giornata dedicata alle famiglie, con l’obiettivo di promuovere il sostegno alla genitorialità e rafforzare le reti di supporto sul territorio. L’evento si concentrerà su iniziative rivolte alle famiglie e alle persone che si occupano di loro, con l’intento di favorire momenti di confronto e collaborazione tra diversi attori sociali. La giornata mira a coinvolgere le famiglie in attività e incontri, creando uno spazio di ascolto e condivisione dedicato alle sfide quotidiane.

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Pontedera si prepara ad accogliere una giornata interamente dedicata al sostegno delle famiglie, alla genitorialità e alla costruzione di reti educative territoriali. Mercoledì 20 maggio si svolgerà l’iniziativa 'Famiglie al centro. Famiglie in gioco – Nessuno cresce da solo', promossa da SdS. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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