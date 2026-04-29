quartiere bovisa a milano | cooperativa sciolta dal mimit fa causa a 200 famiglie e al condominio 500 famiglie

A Bovisa, a Milano, una cooperativa edilizia è stata sciolta dal Ministero delle Imprese e del Made in a causa di gravi irregolarità. La decisione ha portato alla cessazione dell’attività e ha coinvolto circa 200 famiglie che avevano acquistato immobili dalla cooperativa. Ora, quest’ultima ha avviato un’azione legale contro le 200 famiglie e un condominio di circa 500 nuclei familiari, sostenendo di aver subito danni.

Milano, 29 Aprile 2025 – Una vicenda senza precedenti coinvolge a oggi oltre 200 famiglie acquirenti e un intero condominio di circa 500 nuclei familiari, nel quartiere Bovisa (via Cosenz 54), dove una cooperativa edilizia sciolta per gravi irregolarità dal Ministero delle Imprese e del Made in.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Rissa tra famiglie rom ad Avellino: dal quartiere all'ospedale, notte di violenza e pauraEpisodio di violenza a San Tommaso: il conflitto nasce tra famiglie rom, poi il caos al pronto soccorso. Blackout a Monza: più di 200 famiglie al buioGrossi disagi nella serata di ieri, 27 febbraio, nel quartiere Cristo Re-Libertà a Monza. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mongolfiere e poster sul futuro: nel villaggio del Superstudio le idee dei giovani creativi; Design Week 2026, da IKEA a Franciacorta gli eventi Food da non perdere al Fuorisalone; Il Fuorisalone sotto casa: scopri cosa succede fuori dal centro; KEEP YOUR BUBBLE DI LOUSY AUBER ALLA MDW 2026, INTERVISTA. quartiere bovisa a milano: cooperativa sciolta dal mimit fa causa a 200 famiglie e al condominio (500 famiglie)Caso Cosenz 2005 del Consorzio ASEA, 500 famiglie coinvolte, cooperativa sciolta dalMIMIT per assenza dello scopo mutualistico e per numerose irregolarità, fa cause agli ex-soci e al condominio per i ... milanotoday.it Mini-festival ‘clandestino’ al quartiere Dergano-Bovisa di MilanoIncursioni artistiche per un mini festival clandestino organizzato nell’arco di tre giorni in varie location del quartiere di Dergano e Bovisa, a nord di Milano. E’ stata l’iniziativa promossa da un ... affaritaliani.it Affittasi ampia stanza doppia con cabina armadio in bilocale con cucina a vista. L’appartamento, sito al terzo piano di un immobile signorile in via degli imbriani (quartiere Bovisa) è dotato di aria condizionata, wi-fi, lavatrice e lavastoviglie. L’alloggio è perfetto - facebook.com facebook