Sabato 25 aprile al Ravenna Bike Park, situato nell’area dell’ex Ippodromo Candiano, si terrà l’evento “Bike Kids” dedicato ai bambini e alle famiglie. La giornata prevede attività sportive e momenti di incontro per la comunità. In occasione dell’evento verrà inaugurata una nuova area dedicata alle abilità di mountain bike, chiamata Mountain Bike Skills Area. La manifestazione si svolge tutto il giorno e coinvolge i partecipanti di tutte le età.

Sarà una giornata di sport, famiglie e comunità quella di sabato 25 aprile al Ravenna Bike Park, nell’area dell’ex Ippodromo Candiano, dove andrà in scena ’ Bike Kids ’, evento dedicato ai più piccoli, che farà da cornice all’inaugurazione della nuova Mountain Bike Skills Area. Il taglio del nastro è previsto alle 15, con il sindaco Alessandro Barattoni. La nuova area è stata finanziata e realizzata dal Comitato Amici del Ciclismo Ravenna, che quel giorno la donerà al Comune. Si tratta di uno spazio pensato per bambini e ragazzi, dove imparare e migliorare le abilità in mountain bike in un contesto ritenuto sicuro, promuovendo sport e socialità all’aria aperta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bike park, inaugura una nuova pista. Giornata dedicata alle famiglie

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