Famiglia nel bosco rivelazione di Catherine da Bruno Vespa | Restiamo in Italia vogliono tornare a casa

Da virgilio.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Catherine Birmingham, madre della famiglia che vive nel bosco, ha dichiarato durante un'intervista a Bruno Vespa che la famiglia intende rimanere in Italia. Ha aggiunto che vogliono tornare a casa. La donna ha riferito di aver comunicato questa decisione ai rappresentanti legali e di avere intenzione di restare nel paese. La famiglia ha scelto di non lasciare il territorio italiano, secondo quanto affermato dalla madre.

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“Sicuramente rimarremo in Italia”. Così Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, rivela quali sono le loro intenzioni dopo che i tre bambini torneranno a casa. “Ci occuperemo dei nostri figli e forniremo loro tutto ciò che va fatto”, afferma in una intervista a Bruno Vespa, spiegando che vivranno in una nuova casa nella loro proprietà che “soddisferà tutti i requisiti dei servizi sociali”. Famiglia nel bosco, l’intervista di Catherine con Bruno Vespa Intervistata da Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai 1, Catherine Birmingham ha parlato di questi mesi trascorsi lontano dai figli, dello stile di vita scelto da lei e dal marito Nathan e delle loro prossime mosse. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, rivelazione di Catherine da Bruno Vespa: "Restiamo in Italia, vogliono tornare a casa"
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