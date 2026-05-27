Famiglia nel bosco rivelazione di Catherine da Bruno Vespa | Restiamo in Italia vogliono tornare a casa

Notizia in breve

Catherine Birmingham, madre della famiglia che vive nel bosco, ha dichiarato durante un'intervista a Bruno Vespa che la famiglia intende rimanere in Italia. Ha aggiunto che vogliono tornare a casa. La donna ha riferito di aver comunicato questa decisione ai rappresentanti legali e di avere intenzione di restare nel paese. La famiglia ha scelto di non lasciare il territorio italiano, secondo quanto affermato dalla madre.