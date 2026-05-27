Famiglia nel bosco rivelazione di Catherine da Bruno Vespa | Restiamo in Italia vogliono tornare a casa
Catherine Birmingham, madre della famiglia che vive nel bosco, ha dichiarato durante un'intervista a Bruno Vespa che la famiglia intende rimanere in Italia. Ha aggiunto che vogliono tornare a casa. La donna ha riferito di aver comunicato questa decisione ai rappresentanti legali e di avere intenzione di restare nel paese. La famiglia ha scelto di non lasciare il territorio italiano, secondo quanto affermato dalla madre.
“Sicuramente rimarremo in Italia”. Così Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, rivela quali sono le loro intenzioni dopo che i tre bambini torneranno a casa. “Ci occuperemo dei nostri figli e forniremo loro tutto ciò che va fatto”, afferma in una intervista a Bruno Vespa, spiegando che vivranno in una nuova casa nella loro proprietà che “soddisferà tutti i requisiti dei servizi sociali”. Famiglia nel bosco, l’intervista di Catherine con Bruno Vespa Intervistata da Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai 1, Catherine Birmingham ha parlato di questi mesi trascorsi lontano dai figli, dello stile di vita scelto da lei e dal marito Nathan e delle loro prossime mosse. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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