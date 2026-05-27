Il caso della famiglia del bosco approda a Cinque Minuti e Porta a Porta, ma questa volta direttamente con una delle protagoniste: Catherine Louise Birmingham, la mamma dei bambini sottratti, ospite di Bruno Vespa. È lo stesso conduttore ad annunciare l’ospitata in un video pubblicato sui social che lo vede al fianco della donna: Catherine a Cinque Minuti e poi a Porta a Porta racconta la sua vita, la sua famiglia, il desiderio di ricongiungersi con i suoi figli e parlerà anche del suo libro nel quale racconta anche momenti più felici che ha vissuto prima. La vicenda della famiglia che viveva isolata nei boschi dell’Abruzzo è tra le più discusse nell’ultimo periodo, complice la decisione del Tribunale di allontanare i tre minori dai loro genitori, per l’appunto Catherine Louise Birmingham e suo marito Nathan Trevallion. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Famiglia nel bosco, Catherine stasera da Bruno Vespa

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