Una coppia ha presentato domanda per costruire una nuova abitazione a Palmoli, in un’area verde. La richiesta mira a dimostrare stabilità e accelerare il ritorno dei figli nel nucleo familiare. La famiglia intende stabilirsi in una casa ecologica nel bosco. La procedura è in corso, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulla decisione finale.

Pescara - Presentata la domanda per costruire l’abitazione a Palmoli: la coppia punta a dimostrare stabilità e favorire il rientro dei minori nel nucleo familiare quanto prima. Nuovo passaggio nella vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori finiti al centro del caso dopo l’allontanamento dei figli minori, hanno presentato la richiesta di permesso di costruire per realizzare una nuova abitazione sul terreno di loro proprietà, al posto della precedente casa nel bosco. A renderlo noto è stato il loro legale, Simone Pillon, secondo cui la domanda è stata depositata lunedì scorso dall’architetto incaricato dalla coppia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Famiglia nel bosco, nuova casa green: Pillon accelera per riportare i figli

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