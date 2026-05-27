Famiglia nel bosco avvocato Pillon | Nuova casa in linea con normative ecologiche europee

Notizia in breve

Un’istanza di permesso di costruire è stata presentata per una nuova abitazione immersa in un bosco. L’architetto incaricato ha predisposto la richiesta per conto di una coppia di proprietari. La domanda è stata inviata lunedì scorso e riguarda un edificio che rispetta le normative europee in materia di sostenibilità ambientale. La proprietà si trova in un’area boschiva, e l’intervento edilizio prevede la realizzazione di una casa compatibile con le norme ecologiche vigenti.