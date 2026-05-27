Famiglia nel bosco avvocato Pillon | Nuova casa in linea con normative ecologiche europee
Un’istanza di permesso di costruire è stata presentata per una nuova abitazione immersa in un bosco. L’architetto incaricato ha predisposto la richiesta per conto di una coppia di proprietari. La domanda è stata inviata lunedì scorso e riguarda un edificio che rispetta le normative europee in materia di sostenibilità ambientale. La proprietà si trova in un’area boschiva, e l’intervento edilizio prevede la realizzazione di una casa compatibile con le norme ecologiche vigenti.
(Adnkronos) – "L'architetto Maria Mascarucci, per conto dei coniugi Trevallion-Birmingham, ha presentato lunedì scorso la domanda di permesso di costruire relativa alla nuova abitazione da edificarsi nel terreno di proprietà. Si tratta di un edificio in linea con le più aggiornate tecnologie green e le normative ecologiche europee". Così in una nota l'avvocato Simone Pillon,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine nella nuova casa - 1Mattina News 20/05/2026
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