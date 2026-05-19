Famiglia del bosco nuova casa pronta | Pillon punta al ritorno dei figli
La famiglia del bosco ha trasferito la sua residenza nell’abitazione comunale di Palmoli, mentre la difesa ha presentato una controperizia nel procedimento legale in corso. I genitori dei tre minori coinvolti oggi cercano una soluzione condivisa per il loro affidamento. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento legale che coinvolge direttamente i bambini e le loro decisioni di custodia. La nuova sistemazione abitativa dei genitori rappresenta un elemento importante nel quadro delle discussioni in corso.
Chieti - I genitori si spostano nell’abitazione comunale di Palmoli mentre la difesa deposita una controperizia e chiede una soluzione condivisa per i tre minori coinvolti oggi. Nuovo passaggio nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, genitori dei tre bambini ospitati da oltre sei mesi in una casa famiglia di Vasto, si stanno trasferendo nell’abitazione messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Palmoli. A confermarlo è stato il loro nuovo legale, Simone Pillon, arrivato nella struttura protetta per incontrare i minori. Secondo quanto riferito dall’avvocato, il trasloco sarebbe ormai quasi concluso e la coppia avrebbe già trascorso una notte nella nuova casa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Famiglia nel bosco, Nathan e Pillon alla casa protetta di Vasto: «Il casolare pronto in 6 mesi»
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