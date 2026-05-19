La famiglia del bosco ha trasferito la sua residenza nell’abitazione comunale di Palmoli, mentre la difesa ha presentato una controperizia nel procedimento legale in corso. I genitori dei tre minori coinvolti oggi cercano una soluzione condivisa per il loro affidamento. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento legale che coinvolge direttamente i bambini e le loro decisioni di custodia. La nuova sistemazione abitativa dei genitori rappresenta un elemento importante nel quadro delle discussioni in corso.

Chieti - I genitori si spostano nell’abitazione comunale di Palmoli mentre la difesa deposita una controperizia e chiede una soluzione condivisa per i tre minori coinvolti oggi. Nuovo passaggio nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, genitori dei tre bambini ospitati da oltre sei mesi in una casa famiglia di Vasto, si stanno trasferendo nell’abitazione messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Palmoli. A confermarlo è stato il loro nuovo legale, Simone Pillon, arrivato nella struttura protetta per incontrare i minori. Secondo quanto riferito dall’avvocato, il trasloco sarebbe ormai quasi concluso e la coppia avrebbe già trascorso una notte nella nuova casa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Famiglia del bosco, nuova casa pronta: Pillon punta al ritorno dei figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Famiglia nel bosco, Nathan e Pillon alla casa protetta di Vasto: «Il casolare pronto in 6 mesi»

Sullo stesso argomento

Famiglia nel bosco, sospeso il trasferimento dei figli in nuova casa-famigliaIl Tribunale per i minori dell’Aquila ha rivisto l’ordinanza dello scorso 6 marzo che ha disposto lo spostamento dei minori Trevallion, la cosiddetta...

Famiglia del bosco, l'avvocato Pillon: "I bimbi sentono la mancanza dei genitori e chiedono quando torneranno a casa""I colloqui, gli incontri e le videochiamate dei miei assistiti con i bambini procedono regolarmente": è quanto dichiarato a LaPresse Simone Pillon,...

Nuova tegola per la Famiglia nel bosco. Il tribunale dell’Aquila respinge il ricorso: mamma Catherine resta separata dai figli x.com

FAMIGLIA NEL BOSCO: L’AVVOCATO PILLON, I GENITORI SI STANNO TRASFERENDO NELLA NUOVA CASAVASTO – Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia del bosco, si stanno per trasferire nella nuova abitazione messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Palmo ... abruzzoweb.it

Famiglia nel bosco, i giudici dell’Aquila chiamano in causa il Csm: Dica se l’ispezione del Ministero è legittimaScontro istituzionale sulla vicenda giudiziaria che riguarda i coniugi Trevallion. La presidente del Tribunale per i minorenni scrive al Consiglio Superiore della Magistratura. L’Anm: Rischio di inte ... quotidiano.net