Famiglia nel bosco pronta la casa pagata dal Comune che li accoglierà | due camere bagno cucina e uno spazio per i giochi

Una famiglia residente nel bosco sta per trasferirsi in una casa finanziata dal Comune. La nuova abitazione, situata in un’area rurale, dispone di due camere, un bagno, una cucina e uno spazio dedicato ai giochi. Attualmente, i tre bambini, figli di Nathan e Catherine, vivono ancora nella casa famiglia di Vasto. La sistemazione è pronta ad accoglierli.

I tre “bambini del bosco”, figli di Nathan e Catherine, al momento restano nella casa famiglia di Vasto. Il Comune di Palmoli ha liquidato 14.396 euro per i mesi di gennaio e febbraio. Altri 10.248 euro erano stati già pagati per novembre e dicembre. In totale, oltre 24 mila euro per garantire l’accoglienza dei tre minori nella comunità dove sono ospitati dal 20 novembre 2025. L’accordo firmato tra il Comune e la struttura prevede l’accoglienza in regime residenziale dal 20 novembre 2025 al 30 giugno di quest’anno, termine fino al quale sono disponibili le somme stanziate in bilancio. Il Comune ha messo a disposizione per la famiglia gratuitamente anche un’abitazione nuova e da poco arredata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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