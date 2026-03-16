Famiglia nel bosco pronta la casa pagata dal Comune che li accoglierà | due camere bagno cucina e uno spazio per i giochi

Da ilmessaggero.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia residente nel bosco sta per trasferirsi in una casa finanziata dal Comune. La nuova abitazione, situata in un’area rurale, dispone di due camere, un bagno, una cucina e uno spazio dedicato ai giochi. Attualmente, i tre bambini, figli di Nathan e Catherine, vivono ancora nella casa famiglia di Vasto. La sistemazione è pronta ad accoglierli.

I tre “bambini del bosco”, figli di Nathan e Catherine, al momento restano nella casa famiglia di Vasto. Il Comune di Palmoli ha liquidato 14.396 euro per i mesi di gennaio e febbraio. Altri 10.248 euro erano stati già pagati per novembre e dicembre. In totale, oltre 24 mila euro per garantire l’accoglienza dei tre minori nella comunità dove sono ospitati dal 20 novembre 2025. L’accordo firmato tra il Comune e la struttura prevede l’accoglienza in regime residenziale dal 20 novembre 2025 al 30 giugno di quest’anno, termine fino al quale sono disponibili le somme stanziate in bilancio. Il Comune ha messo a disposizione per la famiglia gratuitamente anche un’abitazione nuova e da poco arredata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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