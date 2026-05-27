Famiglia del bosco Pillon | Nuova casa in linea con normative ecologiche UE

Una famiglia del bosco ha costruito una nuova casa che rispetta le normative ecologiche dell’Unione europea. La struttura, situata in una zona naturale, presenta caratteristiche che soddisfano i requisiti ambientali europei. La famiglia ha dichiarato che l’obiettivo è dimostrare la serietà dei propri progetti e l’impegno per il rispetto delle leggi vigenti. La costruzione è stata completata secondo le linee guida ambientali stabilite dalle autorità competenti.

“L’architetto Maria Mascarucci, per conto dei coniugi Trevallion-Birmingham, ha presentato lunedì scorso la domanda di permesso di costruire relativa alla nuova abitazione da edificarsi nel terreno di proprietà. Si tratta di un edificio in linea con le più aggiornate tecnologie green e le normative ecologiche europee”. Così in una nota l’avvocato Simone Pillon, legale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia del bosco. “Trattandosi di strutture in larga parte prefabbricate – spiega il legale – è prevedibile una durata dei lavori di circa 6 mesi dalla concessione del permesso. Fino ad allora la famiglia continuerà a risiedere nell’immobile di Palmoli messo provvisoriamente a disposizione dal Comune. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine nella nuova casa - 1Mattina News 20/05/2026

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