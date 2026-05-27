Falsa multa notificata via mail | nuovo tentativo di truffa a nome PagoPa
È stato segnalato un nuovo tentativo di truffa via email che utilizza il nome di pagoPA, il sistema ufficiale di pagamenti pubblici. La comunicazione falsa invita a pagamenti o fornisce link per accedere a dati sensibili, fingendosi una notifica ufficiale di multa. Le autorità avvertono di non cliccare su link sospetti o fornire informazioni personali e di verificare sempre la provenienza delle comunicazioni.
Torna a circolare una truffa informatica che sfrutta il nome di pagoPA, il sistema ufficiale dei pagamenti alla pubblica amministrazione. Il messaggio di posta elettronica notifica al destinatario un presunto ritardo nel pagamento di una sanzione per eccesso di velocità, identificata con un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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