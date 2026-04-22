Paura a Galatone | divampa il rogo in un deposito di materiale idraulico danni ingenti

Questa mattina a Galatone si è verificato un incendio in un deposito di materiali idraulici situato in una zona centrale, nei pressi della Chiesa dei Santi Medici. L'incendio si è sviluppato intorno alle 10, coinvolgendo un locale che fungeva sia da garage sia da deposito. Sono stati segnalati danni ingenti all'edificio e alle attrezzature contenute al suo interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme.

GALATONE – Paura, questa mattina, a Galatone. Intorno alle ore 10, un incendio è divampato all'interno di un locale adibito a garage e deposito di attrezzature idrauliche, in una zona centrale della cittadina, nelle vicinanze della Chiesa dei Santi Medici. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Cagnano Varano, rogo notturno distrugge un deposito edile: danni enormiUn violento incendio ha devastato durante la notte un deposito di materiali per l’edilizia situato nella zona periferica di Cagnano Varano, in... Leggi anche: Baronissi, incendio in un locale adibito a deposito di materiale edile