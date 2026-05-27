Falcone ha giocato ininterrottamente in Serie A per quattro stagioni consecutive, senza saltare nemmeno un minuto. È l’unico portiere a aver mantenuto questa continuità per così lungo tempo. Durante questo periodo, ha difeso la porta in tutte le partite senza sostituzioni o assenze. La sua presenza costante si è protratta per quattro anni di fila, stabilendo un record nel massimo campionato italiano.

? Domande chiave Chi è l'unico leggendario portiere che ha superato questo primato?. Come ha fatto Falcone a non saltare nemmeno un minuto in quattro anni?. Perché la sua presenza costante è stata la chiave della salvezza?. Quali sono le conseguenze tattiche di una difesa così abituata al titolare?.? In Breve Confronto con Gianluca Pagliuca che giocò cinque anni consecutivi con il Bologna.. Stabilità tattica garantita dalla presenza del numero uno per quattro stagioni totali.. Resistenza fisica e mentale necessaria per ogni singolo minuto di gara in Serie A.. Wladimiro Falcone garantisce la salvezza della compagine giallorossa in Serie A, confermandosi un pilastro fondamentale per i salentini dopo quattro anni consecutivi trascorsi senza saltare nemmeno un minuto di gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falcone, un muro tra i pali: 4 anni consecutivi senza sosta in Serie A

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