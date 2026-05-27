Domani si svolgerà la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo. La frazione coprirà una distanza di 171 chilometri e attraverserà diversi paesi e vie lungo il percorso. La tappa si svolgerà giovedì 28 maggio.

Giovedì 28 maggio si disputerà la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Si entra nella parte finale della Corsa Rosa, con una giornata mossa ma che non dovrebbe creare particolari rivoluzioni prima di due durissime frazioni di montagne: 2.050 metri di dislivello e una difficoltà altimetriche decisamente impegnativa che potrebbe creare delle difficoltà agli uomini di classifica. Tantissimi saliscendi nei primi 87 km fino al GPM di Fastro (terza categoria), poi ci si dirigerà verso un finale pirotecnico con il Chilometro Red Bull e il durissimo Muro di Ca’ del Poggio (1,1 km al 12,3% di pendenza media) quando mancheranno dieci chilometri al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fai della Paganella-Pieve di Soligo, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

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