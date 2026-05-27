Faenza le Huntrix arrivano alle Maioliche | torna la magia del K-Pop

Notizia in breve

Martedì 2 giugno, alle 16.00, le Huntrix tornano alle Maioliche di Faenza per un evento dedicato al K-Pop. La manifestazione prevede musica, colori vivaci e momenti di intrattenimento, rivolta ai fan delle Demon Hunter. La giornata si svolge all’interno dello spazio espositivo e si concentra sull’atmosfera energica e festosa tipica di questo genere musicale. L’evento è aperto al pubblico di tutte le età.