Faenza le Huntrix arrivano alle Maioliche | torna la magia del K-Pop
Martedì 2 giugno, alle 16.00, le Huntrix tornano alle Maioliche di Faenza per un evento dedicato al K-Pop. La manifestazione prevede musica, colori vivaci e momenti di intrattenimento, rivolta ai fan delle Demon Hunter. La giornata si svolge all’interno dello spazio espositivo e si concentra sull’atmosfera energica e festosa tipica di questo genere musicale. L’evento è aperto al pubblico di tutte le età.
Martedì 2 giugno le Huntrix tornano a Le Maioliche per un pomeriggio in pieno stile K-Pop. Dalle 16.00 si terrà un evento pieno di musica, colore e divertimento pensato per tutti i fan delle iconiche Demon Hunter. La trasformazione inizia con il make up corner dedicato, dove farsi truccare in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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