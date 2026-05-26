Vintage Games Party | alle Maioliche torna la magia dei videogiochi anni 90

Notizia in breve

Dal 30 maggio al 1° giugno, le Maioliche si trasformano in una sala giochi anni ’90 per il Vintage Games Party. L’evento propone una vasta selezione di videogiochi classici, riproposti per i partecipanti. Le postazioni sono allestite con console e arcade dell’epoca, offrendo l’opportunità di rivivere i titoli più amati di quegli anni. L’area dedicata ospita anche console e schermi vintage.